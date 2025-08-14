15 Ağustos 2025, Cuma

Adana'da etil alkol üretim tesisinde yangın
Adana’da etil alkol üretim tesisinde yangın

Adana'da etil alkol üretim tesisinde yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 23:49
Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan OSB'de faaliyet gösteren Green Energy Chemicals firmasına ait etil alkol üretim tesisinin kömür deposunda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Akom ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
