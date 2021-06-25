Adana'da eski sevgilisine özel fotoğraflarla şantaj yapan şahıs yakalandı

Adana'da yaşayan 38 yaşındaki Y.D., sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu, Mersin’de yaşayan 30 yaşındaki Nazmi K.’ye özel fotoğraflarını yolladı. Bir süre sonra Nazmi K., '50 bin lira yollamazsan fotoğraflarını internette paylaşırım' tehdidiyle genç kadına şantaj yaptı. Bunun üzerine kadın, polisi aradı. Yolcu kılığına giren polis, genç kadına şantaj yaptığı iddia edilen Nazmi K.'yi Adana Otogarı'nda film gibi operasyonla yakaladı.