25 Mayıs 2025, Pazar
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Adana’da eski eş dehşeti: Emekli polis cinayet işleyip intihara kalkıştı!
Adana’da emekli polis memuru Recep Ç., 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya’yı çalıştığı büfede tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Recep Ç., jandarma tarafından durdurulmak istenince intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.