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Adana'da eşekle su taşıyorlar

Adana'da eşekle su taşıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 08:41
Adana'nın Ormancık Köyü'nde yaşayanlar, 2024'ün ortasını geride bıraktığımız şu günlerde susuzlukla mücadele ediyor. Mahallerine su çıkmayan köylüler, eşeklerle evlerine su taşıyor.
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Eşekle su taşıyorlar
Eşekle su taşıyorlar
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