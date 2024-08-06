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Adana’da erkenci limon hasadı başladı! Erkenci limonda rekolte nasıl?

Adana’da erkenci limon hasadı başladı! Erkenci limonda rekolte nasıl?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.08.2024 16:37
Son dakika haberleri… Adana'da erkenci limon için hasat başladı. Peki bu yıl rekolte nasıl? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur anlattı.
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