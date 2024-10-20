20 Ekim 2024, Pazar
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Adana’da erik ağacı çiçek açtı
Adana'nın Feke ilçesinde erik ağacı çiçek açtı. Üretici İbrahim Gün Erciyes Dağına kar yağarken Feke’de erik ağacı çiçek açtı” diyerek iklim değişikliğinin etkilerinin ağaçlara yansıdığını kaydetti.