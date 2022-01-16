16 Ocak 2022, Pazar
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Adana'da döner bıçaklarıyla dolaşıyorlardı! 20 Suriyeli hakkında flaş gelişme
Adana'da sokakta döner bıçakları ve sopalarla yürüyerek kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılan 20 Suriyeliden 19'u ülkelerine gönderildi. Öte yandan olaya karışan bir Suriyeli hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.