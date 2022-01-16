Adana'da döner bıçaklarıyla dolaşıyorlardı! 20 Suriyeli hakkında flaş gelişme

Adana'da sokakta döner bıçakları ve sopalarla yürüyerek kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılan 20 Suriyeliden 19'u ülkelerine gönderildi. Öte yandan olaya karışan bir Suriyeli hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.