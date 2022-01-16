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Adana'da döner bıçaklarıyla dolaşıyorlardı! 20 Suriyeli hakkında flaş gelişme

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Giriş: 16.01.2022 12:42
Adana'da sokakta döner bıçakları ve sopalarla yürüyerek kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılan 20 Suriyeliden 19'u ülkelerine gönderildi. Öte yandan olaya karışan bir Suriyeli hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.
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