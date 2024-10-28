Adana'da deprem! Vali Yavuz Selim Köşger A Haber'de

Adana'da 5,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Adana Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'e konuştu. Köşger "Herhangi bir can kaybı ve olumsuz bir durum yok. Birkaç binada sıva çatlağı ve tuğla düşmesi var" şeklide konuştu.