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Adana’da dehşete düşüren olay! Yaşlı kadını darp eden adamın sözleri pes dedirtti

İHA
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Giriş: 18.06.2022 16:47
Adana’da Kuzusunu sürüden almak isterken dayak yiyen 70 yaşındaki Elif Comert, feci şekilde darp edildi.  Yaşlı kadın evinin önünden geçen sürüye karışan kuzusunu almak isterken çıkan tartışma sonrası yüzü tanınmaz hale geldi. Şüphelinin ifadesinde “ben dövmedim, eşekten düştü” diyerek kendini savunması yaşlı kadının tepkisine sebep oldu.
Yaşlı kadını darp eden adamın sözleri pes dedirtti
Yaşlı kadını darp eden adamın sözleri pes dedirtti
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