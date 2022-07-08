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Adana’da dehşete düşüren olay! Komşusunun evini yaktı, kendini yakmak istedi, özel harekat operasyonuyla yakalandı

İHA
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Giriş: 08.07.2022 09:49
Güncelleme:08.07.2022 09:55
Adana’da elektrik faturası yüzünden komşusunun evini yakan bir kişi daha sonra da kendini yakmak isteyince özel harekat polisi evin kapsını koçbaşıyla kırıp kadını etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
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