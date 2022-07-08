08 Temmuz 2022, Cuma
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Adana’da dehşete düşüren olay! Komşusunun evini yaktı, kendini yakmak istedi, özel harekat operasyonuyla yakalandı
Adana’da elektrik faturası yüzünden komşusunun evini yakan bir kişi daha sonra da kendini yakmak isteyince özel harekat polisi evin kapsını koçbaşıyla kırıp kadını etkisiz hale getirip gözaltına aldı.