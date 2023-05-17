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Adana’da dehşet! Trafik kazasında hafif, silahlı saldırıda ağır yaralandı

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Giriş: 17.05.2023 13:22
Dehşete düşüren olay Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Trafik kazasının ardından çıkan kavgada, yaralı otomobil sürücüsü silahla vuruldu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, kazı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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