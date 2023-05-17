17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Adana’da dehşet! Trafik kazasında hafif, silahlı saldırıda ağır yaralandı
Dehşete düşüren olay Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Trafik kazasının ardından çıkan kavgada, yaralı otomobil sürücüsü silahla vuruldu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, kazı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.