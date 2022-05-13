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Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada

İHA
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Giriş: 13.05.2022 12:56
Adana’da kimliği belirsiz 5 saldırgan tarafından evleri kurşun yağmuruna tutulan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek ateşe verildi. Kurşunlanma anı güvenlik kamerasına anbean kaydedilirken aile husumetlilerinin olmadığını, faillerin terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğunu belirterek hemen yakalanmalarını istedi.
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Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada
Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada
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