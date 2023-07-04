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Adana'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2023 08:47
Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat timlerinin desteği ile düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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