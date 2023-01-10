Adana’da çam ağaçları moloz dökülerek kurutuldu! Çukurova Belediyesi Ağaçları neden kesti?

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde göl manzarasında bulunan bir firmanın hatıra ormanındaki ağaçlar belediye tarafından kurutuldu. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o bölgeden aktardı.

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