28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Adana'da bunaltan sıcak! Ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşı öldü sandılar
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da gün içerisinde termometreler 46 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini ağaç gölgesi altına attı. Öte yandan sıcak havada rahatsızlanıp gölgede uyuyakalan bir kişiyi ise başka vatandaşlar uyandırıp elini yüzünü yıkattı.