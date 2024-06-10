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Adana’da boğulmaya karşı gönüllü cankurtaran timi! Su kanalında 2 haftada 6 kişi boğuldu

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 10.06.2024 10:44
Adana'da 2 hafta içinde 6 kişi sulama kanalında boğuldu. Mahalleli kolları sıvadı, yüzme bilen gençler cankurtaran timi kurdu. Gönüllü cankurtaranlar kanal çevresinde nöbet tutup suya girenleri uyarıyor.
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Boğulmaya karşı gönüllü cankurtaran timi!
Boğulmaya karşı gönüllü cankurtaran timi!
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