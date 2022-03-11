Adana’da bir evde yangın paniği! 3 yaşındaki Muhammet ailesini ölümden kurtardı

Adana’da sabaha karşı beş kişilik ailenin yaşadığı evde meydana gelen yangında 3 yaşındaki minik Muhammet Ali Biçen uyanıp annesine haber vererek, ailesini ölümden kurtardı. Evin alevlere teslim olduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, 31 yaşındaki Hacer ile 34 yaşındaki Osman Biçen çifti gece 3 evlasıyla beraber salonda uyudu.

DUMANLAR GÖRÜNCE ANNESİNİ UYANDIRDI

Sabaha karşı 3 yaşındaki Muhammet Ali Biçen uyandı. İçerisinin duman olduğunu gören çocuk annesinin yanına gidip onu uyandırdı. Hacer Biçen uyanır uyanmaz içerisinin dumanla kaplı olduğunu görünce eşini uyandırdı.

ALEVLER TÜM ODALARI SARDI

Osman Biçen kalkıp salonun kapısını açtığında diğer bütün odaların yandığını gördü. Baba Biçen ve anne çocukları aşağıya indirip yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayıp dumandan da etkilenince evden ayrıldı.

EV KÜLE DÖNDÜ

Bütün ev itfaiye ekipleri gelene kadar yandı. Evin yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"ÇOCUKLARIM KURTULDU YA O BANA YETER"

Ev yanarken patlamaların olduğu görüldü. Evde kıyafetlere varana kadar her şey yanınca Biçen ailesi komşularına sığındı. Anne Biçen, sabahleyin küçük oğlunun kendisini uyandırdığını, onun sayesinde ölmekten kurtulduklarını belirterek, "Salonun kapısını açtığımızda evin yandığını gördük. Bütün ev tamamen yandı. Biz söndürmeye çalıştık ancak başaramadık. Bütün mal varlığım yandı ancak çocuklarım kurtuldu ya o bana yeter" dedi.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.