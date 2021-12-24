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Adana'da babasının otomobili ile polisten kaçmaya çalışırken yakalandı; 3 gözaltı

DHA
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Giriş: 24.12.2021 09:37
Adana'da çalıntı ihbarı bulunan otomobille kaçan sürücü ve 2 arkadaşı, polis tarafından birkaç kilometrelik takip sonucu yakalandı. Kimlik kontrolünde sürücünün babasının otomobilini aldığı öğrenildi. Sürücü ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı ihbarı bulunan otomobil, Kozan Bulvarı'nda Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Bunun üzerine polis, otomobilin gidiş güzergahlarında önlem alındı. Otomobili, Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarında tespit eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polis ikazını aldırış etmeyen sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren takip sonucu otomobil, Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda polis tarafından yakalandı. Sürücü ve yanındaki 2 kişiyi otomobilden indiren polis, araçta yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

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