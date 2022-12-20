20 Aralık 2022, Salı
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Adana’da baba vahşeti! Oğlunu bıçakladı başında ölmesini bekledi | Cesedi valize sığmayınca…
Adana’da oğlunu öldürmekten tutuklu bulunan baba Mehmet Ertan ile ilgili hazırlanan iddianamede, oğlu Ali Ertan’ı bıçakladıktan sonra başında ölmesini beklediği ardından da iki eşi ve eniştesiyle beraber cesedi gömmeye çalıştıkları zemin sert olunca vazgeçip torbaya koyarak sulama kanalına attıkları ortaya çıktı.