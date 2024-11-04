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Adana'da ambulansa yumruklu saldırı anı

Adana'da ambulansa yumruklu saldırı anı

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Giriş: 04.11.2024 03:00
Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, trafikte yol verme nedeniyle sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumruklayıp, "Beni tanıyor musun?" diye bağırdı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.
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Ambulansa yumruklu saldırı!
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