ADANA'DA AKILALMAZ OLAY! Tıraş olmaya gitti hayatının şokunu yaşadı... Kafasından öyle bir şey çıktı ki...

Son dakika haberi… Adana'nın Seyhan ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir vatandaş tıraş olmak için berbere gidince hayatının şokunu yaşadı. Bakın berber kafasından ne çıkardı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN