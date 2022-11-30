30 Kasım 2022, Çarşamba
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ADANA'DA AKILALMAZ OLAY! Tıraş olmaya gitti hayatının şokunu yaşadı... Kafasından öyle bir şey çıktı ki...
Son dakika haberi… Adana'nın Seyhan ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir vatandaş tıraş olmak için berbere gidince hayatının şokunu yaşadı. Bakın berber kafasından ne çıkardı…