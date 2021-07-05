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Adana’da akılalmaz olay! Kız kardeşinin ve yeğenin kocasını ellerinden aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2021 11:11
Adana’da akıllara durgunluk veren bir durum yaşandı. Yeğeni ile ablasının kocalarını ellerinden alan Gülsüm Köksal’a ablası ile kızı ateş püskürdü, “Bu kardeş de anne yarısı da değil, koca avcısıymış. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.  Teyzesi yüzünden eşinden boşanan Sevgi Kendircioğlu da, "Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı.” dedi.
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