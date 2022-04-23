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Adana’da akılalmaz olay! Çay içerken bahçelerine otomobil düştü

İHA
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Giriş: 23.04.2022 23:09
Adana Kozan’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. İftardan sonra balkonda çay içerken kazaya tanık olan ev sahibi, bahçesine 4. defa araç düştüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi.
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Çay içerken bahçelerine otomobil düştü
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