23 Nisan 2022, Cumartesi
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Adana’da akılalmaz olay! Çay içerken bahçelerine otomobil düştü
Adana Kozan’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. İftardan sonra balkonda çay içerken kazaya tanık olan ev sahibi, bahçesine 4. defa araç düştüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi.