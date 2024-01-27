27 Ocak 2024, Cumartesi
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Adana'da akaryakıt istasyonunda kanlı pusu kamerada!
Olay, 5 Ekim 2023'te saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi?nde meydana geldi. İzin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan, tuvalete girdi. Bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli olan, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Aslanhan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslanhan, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. tutuklanırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.