27 Haziran 2022, Pazartesi
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Adana'da ağaç katliamı! Seyhan Belediyesi parktaki ağaçları kesip yerine kafe yaptı
Adana'da Seyhan Belediyesi parktaki ağaçları kesip yerine kafe yapıyor. Peki parktaki ağaçlar neden kesiliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.Uğur, “Geldiğimizde işçiler çalışıyordu bizi gördükten sonra buradan ayrıldılar.” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri ise tepkili.