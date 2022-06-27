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Adana'da ağaç katliamı! Seyhan Belediyesi parktaki ağaçları kesip yerine kafe yaptı

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 15:51
Güncelleme:27.06.2022 15:56
Adana'da Seyhan Belediyesi parktaki ağaçları kesip yerine kafe yapıyor. Peki parktaki ağaçlar neden kesiliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.Uğur, “Geldiğimizde işçiler çalışıyordu bizi gördükten sonra buradan ayrıldılar.” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri ise tepkili.

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