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Adana’da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor

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Giriş: 14.06.2023 16:16
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adana’da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor. Son durum için Halil İbrahim Uğur Adana’dan aktardı.
Adana’da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor
Adana’da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor
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