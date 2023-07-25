25 Temmuz 2023, Salı
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Adana'da 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde deprem anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kozan'da büyük sarsıntıya neden olan ve herkesi panikleten depremin, şu ana kadar alınan bilgiye göre biri ahşap 3 evin kısmen yıkılmasına neden olduğu öğrenildi.