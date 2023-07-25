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Adana'da 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı

Ahmet Çakar
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Giriş: 25.07.2023 11:28
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde deprem anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kozan'da büyük sarsıntıya neden olan ve herkesi panikleten depremin, şu ana kadar alınan bilgiye göre biri ahşap 3 evin kısmen yıkılmasına neden olduğu öğrenildi.
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