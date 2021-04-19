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Adana'da 4 yaşındaki kızını evde bırakan anne: Her zaman yalnız bırakıyorum ne olmuş

İHA
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Giriş: 19.04.2021 11:25
Adana’da anne ve babası tarafından evde tek başına bırakılan 4 yaşındaki kız çocuğu balkona çıkıp sarkınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Eve gelen annenin “ben onu her zaman yalnız bırakıyorum ne olmuş. Neden balkona çıktın bizi rezil ettin” diyerek çevredekilere ve çocuğuna tepki gösterip kızması herkesi hayrete düşürdü.
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