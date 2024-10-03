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Adana'da 37 torbacı tutuklandı

Adana'da 37 torbacı tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 10:44
Adana'da narkotik polislerinin torbacılara yönelik yaptığı operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Adana’da 37 torbacı tutuklandı
Adana'da 37 torbacı tutuklandı
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