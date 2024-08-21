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Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 21.08.2024 10:55
Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirirken yakaladığı 38 şüphelinin 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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