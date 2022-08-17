Adana’da 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otomobilde bulundu! Babası 'Uyuyor' diye bırakmış…

Adana’da arabada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu 33 yaşındaki Badr Alddın Malahafjı’nin uyuduğu için babası tarafından otomobilde bırakıldığı gün yüzüne çıktı. Sıcak ve havasızlıktan öldüğü tespit edilen çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine verildi. Baba M. Sifeddin Malahaji’nin ifadesinde, "Kardeşimin iş yerini ziyaret etmek için gittiğim yerde otomobili gölgeye park ettim. Oğlum uyuyor diye kıyamadım. Camları biraz açıp bırakıp gittim. Yarım saat sonra döndüğümde baygın halde buldum" dediği ortaya çıktı.