08 Şubat 2022, Salı
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Adana’da 28 el ateş edilerek öldürülen adamın paylaşımı ortaya çıktı: Ölüm…
Adana’nın Çukurova ilçesinde evinin önünde pusu kurulan şahıs aracına 28 el ateş edilerek öldürüldü. Ölen şahsın sosyal medya hesabı üzerinden “ölüm her şeyi eşit yapar” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.