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Adana’da 28 el ateş edilerek öldürülen adamın paylaşımı ortaya çıktı: Ölüm…

DHA
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Giriş: 08.02.2022 11:56
Adana’nın Çukurova ilçesinde evinin önünde pusu kurulan şahıs aracına 28 el ateş edilerek öldürüldü. Ölen şahsın sosyal medya hesabı üzerinden “ölüm her şeyi eşit yapar” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
28 el ateş edilerek öldürüldü!
28 el ateş edilerek öldürüldü!
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