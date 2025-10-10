Adana’da 18 iş yerine vale cezası: 280 bin TL ceza kesildi

Adana’da yönetmeliğe uygun şekilde vale hizmeti vermeyen 18 işyerine toplam 280 bin TL para cezası uygulandı. Denetim sırasında vale kimliği bulunmayan bir kişi de polis ekiplerince müşteri gibi gidilerek suçüstü yakalanması anbean görüntülendi.

