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Adana'da 150 kiloluk kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı

DHA
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Giriş: 18.03.2024 18:23
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı. Balık, bir restorana 30 bin TL'ye satıldı.
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