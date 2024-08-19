Adana'da 1.5 ton at ve eşek eti yakalatan şahıstan şok savunma: Akrabalarıma dağıtacaktım

Adana’da Yüreğir polisleri durdukları hafif ticari aracın içerisinden 1.5 ton at ve eşek eti olduğu tahmin edilen tek tırnaklı hayvan eti ele geçirirken, kasap olduğunu öne süren şahsın savunmasında, "Akrabalarıma dağıtacaktım" dediği öğrenildi.

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