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Adana'da 1.5 ton at ve eşek eti yakalatan şahıstan şok savunma: Akrabalarıma dağıtacaktım

Adana'da 1.5 ton at ve eşek eti yakalatan şahıstan şok savunma: Akrabalarıma dağıtacaktım

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 12:50
Adana’da Yüreğir polisleri durdukları hafif ticari aracın içerisinden 1.5 ton at ve eşek eti olduğu tahmin edilen tek tırnaklı hayvan eti ele geçirirken, kasap olduğunu öne süren şahsın savunmasında, "Akrabalarıma dağıtacaktım" dediği öğrenildi.
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