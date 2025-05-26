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Adana’da 10 milyonluk kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da 10 milyonluk kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 26.05.2025 11:40
Adana'da polis ekipleri kaçak ve sahte ürün ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı, 7 şüpheli yakalandı. Kentin birçok noktasında eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, piyasa değeri 10 milyon TL olan 16 milyon 270 bin adet gümrük kaçağı makaron, 6 bin 960 paket kaçak sigara, 200 litre sahte içki, 60 şişe kaçak içki ele geçirildi.
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Adana’da 10 milyonluk kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
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