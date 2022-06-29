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Adana ve Manisa'da petrol bulunan tarlaların sahipleri konuştu

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Giriş: 29.06.2022 13:51
Adana ve Manisa'da bulunan petrol bölge halklarına sevinç yaşattı. Ceyhan ve Salihli ilçelerinde petrol bulunan tarlanın sahipleri konuştu.
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