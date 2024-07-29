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Adana ve Antalya’da orman yangını! A Haber yangın bölgesinde

Adana ve Antalya’da orman yangını! A Haber yangın bölgesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 09:21
A Haber muhabiri Hakan Gürkan detayları Antalya’daki yangın bölgesinden aktardı. Gürkan, “Dün itibariyle başlayan orman yangını Antalya’nın Serik ilçesinde rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu an görüntüler tamamen gri ve siyah tonlarında. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler gece görüşlü helikopterleriyle müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ederken bir yandan da söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahaleler tekrar başladı.” ifadelerini kullandı.
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A Haber yangın bölgesinde
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