29 Temmuz 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Adana ve Antalya’da orman yangını! A Haber yangın bölgesinde
A Haber muhabiri Hakan Gürkan detayları Antalya’daki yangın bölgesinden aktardı. Gürkan, “Dün itibariyle başlayan orman yangını Antalya’nın Serik ilçesinde rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu an görüntüler tamamen gri ve siyah tonlarında. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler gece görüşlü helikopterleriyle müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ederken bir yandan da söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahaleler tekrar başladı.” ifadelerini kullandı.