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Adana şiddetli yağış ve dolu hasara yol açtı! Halı sahanın çatısı çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 10:23
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve dolu, önemli hasarlara yol açtı. Halı sahanın çatısı çöktü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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