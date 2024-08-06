06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Adana sıcağı kıyafette renk tercihlerini değiştirdi

Adana sıcağı kıyafette renk tercihlerini değiştirdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2024 11:59
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da özellikle kadınlar renkli kıyafetleri tercih etmeye başladı. Konfeksiyon sektöründeki esnaf ise renkli kıyafet üretmek için adeta gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Osmaniye’nin tescilli lezzeti Zorkun tava
Osmaniye'nin tescilli lezzeti Zorkun tava
Şırnak’ta ambulans helikopter Umut bebek için havalandı
Şırnak’ta ambulans helikopter Umut bebek için havalandı
Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı
Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı
Şekli kavuna benziyor, yiyen muz tadı alıyor
Şekli kavuna benziyor, yiyen muz tadı alıyor
Başlarına poşet geçirip yüzdüler!
Başlarına poşet geçirip yüzdüler!
Adana sıcağı kıyafette renk tercihlerini değiştirdi
Adana sıcağı kıyafette renk tercihlerini değiştirdi
Arnavutköy’de fabrika yangını
Arnavutköy’de fabrika yangını
Spor yaparken hayatını kaybetti
Spor yaparken hayatını kaybetti
İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı
İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı
Yarım milyon harcayarak sıfırdan topladı
Yarım milyon harcayarak sıfırdan topladı
Fındık üreticisi Adana karpuzu yetiştiriciliğine başladı
Fındık üreticisi Adana karpuzu yetiştiriciliğine başladı
15 milyon liralık vurgun iddiası
15 milyon liralık vurgun iddiası
Daha Fazla Video Göster