Adana-Mersin yolunda Cono kadınlarının fuhuş oyunu! Gelin arabası sürücüsünü bile soydu

Adana-Mersin arasında otoyolda durdurdukları araç sürücülerine fuhuş yaptıklarını söyleyip birliktelik teklif ettikten sonra onları gasp ettiği öne sürülen zanlılar, saniye saniye görüntülendikten sonra operasyonla yakalanıp 20'si tutuklandı. Zanlıların durdurdukları bir gelin aracının sürücüsünü de fuhuş yapma vaadiyle kandırıp 5 bin 500 lirasını aldıkları tespit edildi.