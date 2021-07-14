14 Temmuz 2021, Çarşamba
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Adana merkezli 4 ilde Şirinler çetesine baskın: Çelik kafeste hapsettikleri 2 kişiyi polis kurtardı
Adana merkezli 4 ilde ‘Şirinler’ çetesi olarak bilinen ve polisin operasyonuyla çökertilen silahlı suç örgütüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin etkili olduğu bölgelerde menfaatlerine ters düştüğü gerekçesiyle çelik kafeslerde alıkoyduğu 2 kişi ise kurtarıldı. Emniyetteki 39 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.