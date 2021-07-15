Adana Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adan Kozan'da ormanlık alanda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi'nde öğle sularında ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Yangının itfaiye ekiplerine ihbar edilmesinin ardından Adana Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından 6 arazöz, 4 su tankı, 1 greyder, 6 ilk müdahale aracı, 15 kişinin olduğu tırmık ekibi ve helikopter ile yangına müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.