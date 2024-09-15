15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Adana görenler şaştı kaldı! Motosikletle halı yıkama makinesi taşıdılar

Adana görenler şaştı kaldı! Motosikletle halı yıkama makinesi taşıdılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2024 11:03
Adana'da bir kişinin ailesini de bindirdiği motosikletinde halı yıkama makinesi taşıması görenleri hayrete düşürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görenler şaştı kaldı!
Görenler şaştı kaldı!
Şeftali ağacına asılan not kalpleri ısıttı
Şeftali ağacına asılan not kalpleri ısıttı
Festival alanını boks ringine çevirdiler
Festival alanını boks ringine çevirdiler
İETT şoförü çileden çıktı: Hadi delsene beni
İETT şoförü çileden çıktı: Hadi delsene beni
Dumanlar gökyüzünü sardı
Dumanlar gökyüzünü sardı
VIP minibüs alev alev yandı
VIP minibüs alev alev yandı
İstanbul’da zincirleme kaza: 2 ölü
İstanbul'da zincirleme kaza: 2 ölü
Adana’da 1’i kadın 3 hükümlü yakalandı
Adana'da 1'i kadın 3 hükümlü yakalandı
Ayılarla tehlikeli selfie
Ayılarla tehlikeli selfie
Yanlarına gelen yavru ayıya...
Yanlarına gelen yavru ayıya...
Otobüs şoförü bıçakla saldırdı
Otobüs şoförü bıçakla saldırdı
Motosikletli sürücüye böyle çarptı
Motosikletli sürücüye böyle çarptı
Daha Fazla Video Göster