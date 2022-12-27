Adana Ceyhan'da korkutan manzara! Balık ve arı ölümlerinin nedeni ne?

Ceyhan Nehri'ndeki balık ve arı ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o bölgeden aktardı.

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