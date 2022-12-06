06 Aralık 2022, Salı
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Adana Ceyhan’da kimyasal atık paniği! Binlerce arı ve balık öldü
Adana'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikalardan gelen kimyasal atığın yeterince arıtılmadan Ceyhan Nehri'ne dökülmesiyle bölgedeki binlerce arı ve balık öldü. Yerleşim yerlerini ise kötü koku sararken, mahalle muhtarı Sinan Barçin, "Arılarımız, balıklarımız ölüyor. Günde 50 kişi gelip şikayetçi oluyor. Doğamız, suyumuz günden güne kirleniyor" dedi.