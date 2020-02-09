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09.02.2020

Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp 'Çok sevdiğim için yaptım' dedi |Video

Adana'da Mahmut Ç. (38), yeniden bir araya gelme teklifine olumsuz yanıt veren sevgilisinin park halindeki otomobilini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Mahmut Ç., polisteki ifadesinde, "Çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp Çok sevdiğim için yaptım dedi ADANA AKILALMAZ OLAY! ESKİ SEVGİLİSİNİN ARACINI KUNDAKLAYIP 'ÇOK SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM' DEDİ

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