09 Nisan 2023, Pazar
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Adaletin bu mu CHP? ‘Beni adeta ölüme mahkûm ettiler’
CHP’de Hak, Hukuk, Adalet söylemi bir kez daha havada kaldı. Tunç Soyer’in başkanlığını yürüttüğü CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 32 yaşındaki İZDOĞA Personeli Çağlar Kızılyıl’ı tazminatsız olarak işten çıkarıp açlığa mahkum etti.