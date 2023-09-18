Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan nafaka açıklaması

Süresiz nafaka bir süredir gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili "Nafaka ile ilgili mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir" dedi. Bu süreç nasıl işleyecek, ne gibi adımlar atılabilir? Ayrıntıları A Hber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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