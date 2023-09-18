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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan nafaka açıklaması

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Giriş: 18.09.2023 12:54
Süresiz nafaka bir süredir gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili "Nafaka ile ilgili mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir" dedi. Bu süreç nasıl işleyecek, ne gibi adımlar atılabilir? Ayrıntıları A Hber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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