Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yağma ve hırsızlık olaylarında 134 kişi yakalandı

Deprem bölgesi olan Diyarbakır’da görevli Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, “Yağma ve hırsızlık olaylarında 134 kişi yakalandı. 75 olayda 57 şüpheli tutuklandı. Bölgede yağma olayları ile ilgili hızlı adımlar atıldı.” ifadelerini kullandı.

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